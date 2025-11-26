Di chuyển bằng metro, quét QR ủng hộ bà con vùng bão lũ

Tại các ga metro, người dân dễ dàng quét mã QR để gửi tấm lòng đến với đồng bào vùng bão lũ.

Hành khách di chuyển bằng metro ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ thông qua các điểm bố trí QR code ủng hộ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngày 26-11, tại các nhà ga của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), hành khách dễ dàng bắt gặp các banner thông báo tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của bão lũ, với mã QR code ngân hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên, rất đông hành khách đã dừng lại và quét mã QR ủng hộ.

Đưa điện thoại lên quét mã QR tại quầy bán vé tự động ở ga Bến Thành, hành khách Trần Thanh Hóa cho biết, những ngày qua, thấy thông tin có nhiều điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, nhưng chưa thể đến ủng hộ.

Nay ông có việc di chuyển bằng metro, thấy các điểm dán QR code ủng hộ nên đã chuyển khoản một số tiền nhỏ với mong muốn chung tay cùng TPHCM hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cũng tại ga Bến Thành, Diệu Quyên và Ngọc Hân, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM ủng hộ bằng cách quét mã QR, mong muốn việc góp chút sức của mình sẽ trực tiếp giúp các em học sinh tại Khánh Hòa sớm trở lại trường học.

Diệu Quyên và Ngọc Hân ủng hộ đồng bào miền Trung qua mã QR tại ga Bến Thành. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (HURC1) - Metro, đơn vị đã bố trí banner và mã QR ở các nhà ga của tuyến metro số 1. Mã QR đặt tại quầy bán vé trực tiếp, quầy bán vé tự động, các lối ra vào nhà ga.

Người dân ủng hộ đồng bào miền Trung qua mã QR trên các nhà ga tuyến metro số 1. Ảnh: MẠNH THẮNG

Không chỉ tại các ga metro, mã QR có chứa số tài khoản của MTTQ Việt Nam TPHCM, tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk… cũng được nhiều quán nước, quán ăn, cửa hàng dịch vụ dán ở khu vực thanh toán để khách hàng có thể chuyển thẳng tiền mua hàng vào ủng hộ.

Tại quán trà sữa trên đường Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), những ngày qua, chủ quán khuyến khích khách mua hàng gửi tiền vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thông qua mã QR trên tờ giấy A4 đặt ở quầy tính tiền.

Mã QR chứa số tài khoản ngân hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để người dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt

Cộng đồng mạng những ngày qua cũng chia sẻ về chủ của một cửa hàng giặt ủi tại TPHCM dán mã QR có chứa số tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lên cửa, để toàn bộ giao dịch chuyển khoản chi phí giặt ủi sẽ đóng góp cho đồng bào vùng lũ.

Nhiều khách hàng xúc động khi bắt gặp dòng thông báo được ghi ngay cửa của cửa hàng: "... bão lũ tại miền Trung đã gây ra nhiều hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con. Nhằm chung tay hỗ trợ, Giặt ủi 3S xin thông báo: toàn bộ các giao dịch chuyển khoản thanh toán trong ngày chủ nhật 23-11-2025 sẽ được chuyển trực tiếp đến số tài khoản của Ủy ban MTTQ Thành phố để đóng góp cho đồng bào vùng lũ".

Ga metro tiếp nhận và chở các chuyến hàng cứu trợ từ 14 điểm ga về nơi tập kết

Mới đây, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy TPHCM với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cơ quan báo chí để rà soát, điều phối công tác cứu trợ tỉnh Khánh Hòa sau bão lũ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, khẳng định TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trên tinh thần khẩn trương nhất, sát thực tế nhất và bằng điều kiện tốt nhất có thể huy động được. Người dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Theo nhu cầu trước mắt của người dân tỉnh Khánh Hòa, TPHCM cần khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh tái thiết các hạng mục như: chăm sóc sức khỏe, kiểm soát dịch bệnh sau lũ; sửa chữa 550 trạm phát sóng, 33 trường học bị thiệt hại và mua sắm trang thiết bị, máy móc, dụng cụ dạy, học tập.

MẠNH THẮNG - THÁI PHƯƠNG