Cảnh báo nguy cơ cháy, đột quỵ do nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, khu vực Nam bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng trong ngày 24-4, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ.

Cụ thể, các tỉnh miền Đông như TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai sẽ tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao trong khoảng 35–36 độ C, với độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40–50%. Một số tỉnh miền Tây như Long An, Đồng Tháp, An Giang cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, với cùng mức nhiệt và độ ẩm thấp hơn, từ 50–55%.

Đài khí tượng cảnh báo: Độ ẩm thấp kết hợp với nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ mất nước và sốc nhiệt, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ em và người lao động ngoài trời. Đồng thời, nắng nóng tiếp tục là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các sự cố cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng ở những địa phương có nhiều diện tích cây xanh, rừng khô. Ngoài ra, nhiệt độ cao kéo dài có thể dẫn đến kiệt sức, mất nước và đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc ngoài trời quá lâu.

Mặc dù tình trạng nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ từ ngày 25-4 trở đi, người dân vẫn được khuyến cáo duy trì các biện pháp phòng chống nắng nóng trong những ngày tới.

VĨNH TƯỜNG