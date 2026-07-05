Cánh thư mang niềm tự hào của phụ nữ thành phố

Mỗi bài viết gửi về cuộc thi “50 năm tự hào thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu” như một cánh thư chất chứa nhiều xúc cảm. Ở đó, thành phố hiện lên không chỉ với những trầm tích văn hóa mà còn có nhiều chỉ dấu cho thấy sự văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong bức tranh chung, phụ nữ đã có mặt trên tất cả lĩnh vực để cùng nhân dân thành phố kiến tạo nên những thành quả hôm nay.

Chị Hoàng Thị Phương Trang tại di tích vùng Bưng 6 xã, phường Long Trường - một địa điểm được chị giới thiệu trong bài dự thi. Ảnh: NVCC

Chung tay làm nên diện mạo thành phố

Hội thi viết bài cảm nhận trực tuyến “50 năm tự hào thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Diễn ra từ ngày 1-6 đến ngày 23-6, hội thi tạo ra làn sóng thi đua sôi nổi giữa các cấp hội phụ nữ, thu hút gần 400 bài viết gửi về. Mỗi bài viết là một câu chuyện, một phác thảo rất riêng về TPHCM dưới lăng kính của phụ nữ thành phố. Nhiều thí sinh chọn lát cắt cảm xúc về một vùng đất giàu truyền thống nhưng không ngừng phát triển, hiện đại bậc nhất cả nước; lại có thí sinh tự hào về sự nghĩa tình, bao dung của một đô thị đã trở thành quê hương thứ hai của rất nhiều người dân xa quê, người nước ngoài đến đây sinh sống, làm việc...

Chị Hoàng Thị Phương Trang (Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Trường), người đoạt giải nhất hội thi, chia sẻ, trong 50 năm kể từ khi mang tên Bác Hồ kính yêu, điều ấn tượng với chị là TPHCM không chỉ bước qua những trang sử hào hùng mà còn viết nên một hành trình đầy tự hào, đặc biệt khi được mở rộng thành siêu đô thị sau khi sáp nhập với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong hành trình đó, phụ nữ thành phố vừa chăm lo gia đình, vừa học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Đồng tình với chị Phương Trang, chị Lê Ngọc Lan, giáo viên Trường Tiểu học Thới Hòa (phường Thới Hòa) cho hay, chị luôn ấn tượng với những sự phát triển, đổi mới của thành phố, trong đó đặc biệt là về công nghệ. Theo chị Lan, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh ở nhiều phương diện, đáp ứng mọi mặt đời sống. Trước làn sóng thay đổi ấy, bản thân mỗi người phụ nữ cũng cố gắng hoàn thiện, vươn lên, thích nghi mọi hoàn cảnh.

“Trong bước đường phát triển của TPHCM có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các thành phần, trong đó phụ nữ TPHCM có những đóng góp vô cùng to lớn. Phụ nữ đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực để cùng với nhân dân thành phố tạo nên những tiền đề, những kết quả quan trọng về kinh tế - văn hóa - xã hội... Chúng tôi tổ chức hội thi để phụ nữ nói lên tình yêu, sự gắn bó của mình với thành phố”, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, thông tin.

Hội nhập với công nghệ

Ngoài bài viết gửi về, mỗi thí sinh thực hiện một đoạn clip ngắn giới thiệu về một di tích lịch sử, điểm đến văn hóa thân thiện, đặc sắc ở TPHCM. Ở phần dự thi này, nhiều thí sinh thể hiện khả năng quay, dựng tốt, với sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Chị Chề Thị Dung, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Linh Xuân, khiến mọi người ở hội trường trong ngày trao giải ngạc nhiên khi phần mở đầu đoạn clip có sự xuất hiện của AI. Chị Dung cho hay, chị từ Lâm Đồng chuyển đến TPHCM làm việc nên luôn dành tình cảm cho vùng đất cưu mang cả gia đình nhỏ. Khi nghe đến cuộc thi, chị nhờ ChatGPT xây dựng kịch bản, sau đó tạo đoạn phim mở đầu ấn tượng; các clip còn lại do chính chị quay, dựng trực tiếp.

“Tôi mang ơn thành phố nên trong suốt thời gian thực hiện bài thi, cảm xúc chực trào dâng. Để thể hiện ý tưởng tốt nhất, tôi nhờ AI hỗ trợ. Giải nhì được nhận là nguồn động viên rất lớn để tôi luôn cố gắng, tìm tòi và học hỏi thêm”, chị Dung tâm sự.

Theo bà Trịnh Thị Thanh, ban tổ chức rất vui mừng khi bên cạnh việc quay video, clip bình thường, các thí sinh đã ứng dụng AI thực hiện những sản phẩm của mình. Điều đó cho thấy trong thời gian qua, tổ chức hội đã rất tập trung bồi dưỡng, tập huấn, phát động rộng rãi chương trình bình dân học vụ số để các hội viên có kỹ năng sử dụng công nghệ, đặc biệt là AI. Chị em phụ nữ ở các cấp chi hội cũng ứng dụng AI trong xử lý công việc thường ngày, tạo ra những chuyển biến tích cực về hiệu suất.

Hội thi viết bài cảm nhận trực tuyến “50 năm tự hào thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu” đã khép lại với 27 giải thưởng được trao, nhưng những tình cảm, sự tự hào, lòng mến yêu thành phố vẫn âm ỉ cháy trong mỗi trái tim. Điều khiến ban tổ chức ấn tượng là bên dưới mỗi bài viết, ở dòng kết thúc, đa số các chị em đều thể hiện quyết tâm cố gắng, hoàn thiện bản thân để đóng góp nhiều hơn cho thành phố. Lời hứa ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ chính những việc làm hàng ngày. Trong mỗi gia đình, mỗi công việc, mỗi cương vị, các chị em đều nỗ lực chu toàn việc nhà, hoàn thành tốt trách nhiệm ngoài xã hội, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

DIỄM MI