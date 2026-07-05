Con người luôn là trung tâm của chính sách

Từ ngày 1-7-2026, việc điều chỉnh lương cơ sở cùng các khoản trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng không chỉ là một phép tính tăng thêm vài con số trên bảng lương hay sổ chi trả.

Điều đáng nói hơn là thông điệp phía sau chính sách: trong mọi hoàn cảnh, con người vẫn phải là trung tâm của phát triển. Giữa áp lực chi phí sinh hoạt, giá cả và những biến động kinh tế kéo dài, mỗi khoản tăng dù không thể giải quyết ngay mọi khó khăn song vẫn mang ý nghĩa thiết thực. Với người nghỉ hưu, người hưởng trợ cấp mất sức, người có hoàn cảnh đặc biệt, hay những nhóm yếu thế, đó là thêm tiền thuốc, thêm tiền điện, thêm phần nào sự yên tâm để cuộc sống bớt chật vật. Chính sách chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi vào từng bữa cơm, từng hóa đơn, từng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, cùng hơn 1,6 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội. Mỗi sự điều chỉnh, vì thế, đều tác động đến một bộ phận rất lớn dân cư.

Ở góc độ rộng hơn, việc điều chỉnh lương cơ sở và các chế độ trợ cấp cũng thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm của Nhà nước với những người đã cống hiến, đã đóng góp hoặc đang cần được bảo vệ. Đó không phải là sự ban phát, mà là sự ghi nhận và bảo đảm an sinh - nền tảng của một xã hội phát triển bền vững. Một chính sách tốt không nằm ở những lời lẽ lớn lao, mà ở khả năng giúp người dân cảm nhận được sự đồng hành của Nhà nước qua những chuyện rất đời thường. Khi mức sống thay đổi, chính sách cũng cần chuyển động để không ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, sự điều chỉnh từ ngày 1-7 mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất; đó là sự kịp thời, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.

An sinh xã hội chưa bao giờ chỉ là câu chuyện ngân sách. Đó là thước đo của một nền quản trị biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết đặt lợi ích của người dân lên trước. Khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu, giá trị của nó không chỉ được đo bằng số tiền tăng thêm, mà còn bằng niềm tin được bồi đắp trong xã hội.

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