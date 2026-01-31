1.500 học sinh Trường Tiểu học Phước Thắng được khám răng miễn phí

Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM khám răng cho các em học sinh

Vừa qua, khoảng 1.500 học sinh Trường Tiểu học Phước Thắng (phường Phước Thắng) đã được các bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí.

Tham gia chương trình có khoảng 20 bác sĩ, kỹ thuật viên tập trung khám răng miệng tổng quát, tư vấn và điều trị các bệnh răng miệng thường gặp ở lứa tuổi học đường.

Chương trình thu hút gần 1.500 học sinh tham gia

Qua thăm khám, nhiều học sinh được ghi nhận mắc các bệnh phổ biến như: sâu răng, viêm nướu, mảng bám răng, răng mọc lệch và răng sữa chưa thay đúng thời điểm. Một số trường hợp sâu răng nhẹ được trám răng ngay tại chỗ; đồng thời các em được các bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng cách để phòng ngừa bệnh lý răng miệng.

Tin liên quan Xã Nghĩa Thành: Bàn giao Nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở

TRÚC GIANG