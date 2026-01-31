Sức sống cơ sở

1.500 học sinh Trường Tiểu học Phước Thắng được khám răng miễn phí

SGGPO

Chương trình do UBND phường Phước Thắng (TPHCM) phối hợp với Trường Tiểu học Phước Thắng và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM tổ chức.

PT kb 1.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM khám răng cho các em học sinh

Vừa qua, khoảng 1.500 học sinh Trường Tiểu học Phước Thắng (phường Phước Thắng) đã được các bác sĩ, kỹ thuật viên Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí.

Tham gia chương trình có khoảng 20 bác sĩ, kỹ thuật viên tập trung khám răng miệng tổng quát, tư vấn và điều trị các bệnh răng miệng thường gặp ở lứa tuổi học đường.

PT kb 2.jpg
Chương trình thu hút gần 1.500 học sinh tham gia

Qua thăm khám, nhiều học sinh được ghi nhận mắc các bệnh phổ biến như: sâu răng, viêm nướu, mảng bám răng, răng mọc lệch và răng sữa chưa thay đúng thời điểm. Một số trường hợp sâu răng nhẹ được trám răng ngay tại chỗ; đồng thời các em được các bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng cách để phòng ngừa bệnh lý răng miệng.

PT kb.jpg
Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Phước Thắng Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM khám răng trám răng sâu răng viêm nướu mảng bám răng răng mọc lệch bác sĩ răng miệng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn