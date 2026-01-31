Ra mắt “Khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - Muôn sắc hoa” tại phường Bến Cát

Chiều tối 31-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” và ra mắt “Khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - Muôn sắc hoa” tại khu phố An Phước.

Mô hình “Khu dân cư Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản – Muôn sắc hoa” triển khai tại đường NB5, tổ 13B, khu phố An Phước, có 55 hộ dân sống dọc tuyến đường NB5 tham gia.

Mô hình được triển khai tại khu phố An Phước

Mô hình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện. Thành viên trong mô hình thực hiện các tiêu chí về khu dân cư đoàn kết, khu dân cư nghĩa tình, tiêu chí về văn minh đô thị.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt mô hình

Cụ thể, phường Bến Cát vận động 100% hộ gia đình đoàn kết, không để xảy ra mâu thuẫn, nếu có xảy ra thì kịp thời hòa giải.

Các thành viên trong gia đình đoàn kết, không có bạo hành, bạo lực gia đình, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Bến Cát tặng cây xanh, tham quan mô hình

Mô hình tạo sự đoàn kết gắn bó trong khu dân cư nhân dịp lễ, tết. Các hoạt động thể hiện sự tương thân tương ái khi hộ gia đình trong khu dân cư có hữu sự.

Ngoài ra, 100% hộ dân hưởng ứng tham gia các hoạt động do địa phương phát động. Đó là treo cờ Tổ quốc theo quy cách vào các ngày lễ, tết; không phơi quần, áo trước mặt tiền nhà, cơ sở kinh doanh; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không để súc vật chạy rông, phóng uế trên đường phố; mỗi hộ có ít nhất 1 cây xanh; cây xanh, bồn hoa luôn được giữ gìn, chăm sóc đảm bảo mỹ quan đô thị.

TÂM TRANG