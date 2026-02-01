Phường Tân Phú khai mạc hội thao và trao quà tết đến các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 31-1, tại phường Tân Phú (TPHCM) đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội thao và chương trình trao quà Tết hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú trao quà Tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: QUỲNH MAI

Hội thao được tổ chức long trọng nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ khai mạc hội thao phường Tân Phú

Ông Đặng Anh Đăng, Chuyên viên Phòng Thể dục thể thao, Sở VH-TT Thành phố trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Phú

Hội thao năm nay lấy Giải Pickleball là môn thi đấu mở màn. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: Đôi nam và Đôi nam nữ. Với tinh thần thể thao cao thượng và quyết tâm chiến thắng, 32 VĐV hứa hẹn mang đến những trận đấu mãn nhãn trên sân đấu.

Quà Tết được trao cho các hộ gia đình phường Tân Phú

Ý nghĩa của hội thao còn được nhân lên với hành động sẻ chia, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phú đã tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là sự động viên kịp thời, là lời chúc Tết chân thành nhất mà chính quyền và nhân dân phường Tân Phú gửi gắm, giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng mưu sinh, vững tâm đón một cái Tết đủ đầy.

Thi đấu môn Pickleball

DŨNG PHƯƠNG