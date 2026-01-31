Phường An Đông tổ chức chương trình “Vui Xuân như ý” năm 2026

Chiều 31-1, tại Công viên Văn Lang, Ban Thường vụ Đoàn phường An Đông tổ chức lễ khai mạc chương trình "V ui Xuân như ý" năm 2026.

Lãnh đạo phường An Đông, các đại biểu và đông đảo Đoàn viên, thanh thiếu niên tham dự chương trình "Vui Xuân như ý" năm 2026 tại sân khấu công viên Văn Lang. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Vui Xuân như ý có nhiều hoạt động, như: không gian Sắc màu tuổi thơ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cắt tóc miễn phí, khu ẩm thực và Liên hoan Nhịp điệu thanh thiếu nhi.

Ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Đông giai đoạn lâm thời. Ảnh: THÚY BÌNH

Thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phường An Đông và Hội đồng Đội phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THÚY BÌNH

Ngoài ra, được sự chấp thuận của Thành Đoàn TPHCM và lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường, Ban Thường vụ Đoàn phường tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và chỉ định nhân sự Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Đông giai đoạn lâm thời; đồng thời công bố Quyết định thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phường An Đông và ra mắt Hội đồng Đội phường An Đông nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiết mục tốp ca - hoạt cảnh "Tết Nguyên đán" của Liên quân Chi đoàn Khu phố 8, 9, 10, 11 tham gia Liên hoan "Nhịp điệu thanh thiếu nhi". Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua Quyết định chỉ định nhân sự, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Đông giai đoạn lâm thời có 25 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường An Đông.

Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên tham gia Liên hoan "Nhịp điệu thanh thiếu nhi" với bài biểu diễn "Bắc Bling". Ảnh: THÚY BÌNH

Ban Thường vụ Đoàn phường cũng công bố Quyết định thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phường An Đông và Hội đồng Đội phường nhiệm kỳ 2025-2030, với 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Mai Khuê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội phường An Đông.

