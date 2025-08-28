Xã hội

Bãi biển Nghệ An ngập rác sau bão số 5

Sau bão số 5, do nước từ các sông đổ về khiến nhiều bãi biển thuộc xã Quỳnh Phú (Nghệ An) ngập đầy rác.

bienngaprac2.jpg
Bãi biển xã Quỳnh Phú ngập đầy rác sau bão số 5. Ảnh: Nguyễn Thuận

Tối 28-8, ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, lượng rác thải trôi dạt vào bãi biển trên địa bàn với số lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hiện chính quyền xã đã huy động lực lượng cùng bà con nhân dân sáng mai (29-8) thu gom rác thải trên bãi biển để đón khách du lịch đúng dịp Quốc khánh 2-9.

Bienngaprac1.jpg
Bãi biển xã Quỳnh Phú ngập đầy rác sau bão số 5. Ảnh: Nguyễn Thuận

Theo người dân địa phương, trong ngày 28-8, lượng rác dọc bãi biển dạt vào bờ rất nhiều, kéo dài hàng trăm mét.

Được biết, xã Quỳnh Phú có đường bờ biển dài hàng chục km, trong đó có bãi tắm Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu trước đây) đẹp và còn giữ được vẻ hoang sơ, thu hút nhiều người dân và du khách.

HỒ VĂN NGỢI

Nghệ An Bãi biển Nghệ An ngập rác bão số 5 rác thải

