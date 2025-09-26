Cầu treo Bãi Ổi xuống cấp, người dân đi lại bất an

Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 vừa qua khiến cầu treo Bãi Ổi (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) bị nứt, sụt trượt mố cầu khiến người dân bất an khi qua lại.

Người dân bất an khi qua cầu treo Bãi Ổi xuống cấp. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Cầu treo Bãi Ổi bắc qua sông Lam thuộc xã Chi Khê (huyện Con Cuông trước đây) – nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An, được đưa vào sử dụng từ năm 2012 với tổng giá trị đầu tư 24 tỷ đồng.

Cầu dài 255,2m, rộng 2,6m góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thôn Bãi Ổi, nhất là trong mùa mưa bão.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, cầu treo Bãi Ổi đã xuống cấp với nhiều vị trí bị gỉ sét và bê tông nứt nẻ. Đặc biệt, trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7-2025 khiến cầu càng xuống cấp nghiêm trọng.

Hộp trụ dây văng cầu treo Bãi Ổi nứt toác sau lũ. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Cụ thể, phần chân mố và nhịp dẫn ra quốc lộ 7 của cầu treo bị sạt lở, hư hỏng. 2 hộp trụ dây văng bị nứt toác khiến cây cầu thêm mong manh trước những trận mưa lũ…

Để đảm bảo cho người và phương tiện, chính quyền xã Con Cuông đã gắn biển cấm phương tiện cơ giới qua cầu treo Bãi Ổi. Đồng thời, triển khai phương án tạm thời là kê dầm thép bản để người dân có thể di chuyển bằng xe máy, xe đạp qua cầu.

Cầu treo Bãi Ổi được đưa vào sử dụng từ năm 2012. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, từ khi cầu treo xuống cấp, mỗi lần qua cầu là nơm nớp lo âu.

Ông Lê Văn Tam, thôn Bãi Ổi lo lắng: “chúng tôi thường xuyên đi trên cây cầu này. Sau trận lũ lịch sử, mỗi khi qua cầu nhìn những vết nứt tôi luôn bồn chồn bất an”.

Hộp trụ dây văng cầu treo Bãi Ổi nứt toác sau lũ. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Trước thực trạng trên, UBND xã Con Cuông đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện phương án khắc phục sạt lở, xuống cấp của cầu treo Bãi Ổi.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Con Cuông cho biết: “Cầu treo Bãi Ổi là cầu huyết mạch vượt sông Lam nối quốc lộ 7 và trung tâm xã Con Cuông với 108 hộ dân thôn Bãi Ổi. Từ khi cầu bị sạt lở nghiêm trọng, xe cơ giới không thể qua khiến việc vận chuyển hàng hóa của người dân nơi đây rất khó khăn”.

Phần chân mố và nhịp dẫn ra q uốc lộ 7 của cầu bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Theo Chủ tịch UBND xã Con Cuông, hiện xã đang gia cố lại hộp trụ dây văng và đường chân mố cầu, mặt đường đầu cầu, kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 3 tỷ đồng.

"Việc khắc phục sẽ được triển khai ngay trong những ngày tới nhằm giúp người dân thôn Bãi Ổi đi lại trên cầu được an toàn”, Chủ tịch UBND xã Con Cuông nói.

HỒ VĂN NGỢI