Sau mưa bão, rác "bủa vây" bãi biển ở Hà Tĩnh

Sau ảnh hưởng của mưa do bão số 5 và bão số 6 gây ra, hàng tấn rác các loại đã bị sóng đánh tấp vào dày đặc, ngổn ngang, nhếch nhác dọc bờ biển các xã vùng bãi ngang ở tỉnh Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, cảnh quan khu vực.

Video: Sau bão, bạt ngàn rác đang "bủa vây" bãi biển ở Hà Tĩnh

Sáng 1-9, có mặt tại địa bàn các xã Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê, Yên Hòa, Thiên Cầm… (tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi ghi nhận trên khu vực rộng lớn dọc bãi biển kéo dài hàng chục kilomet, có bạt ngàn rác các loại chất thành từng mảng lớn, kết dài, ngổn ngang, dày đặc.

Trên bờ biển, có một số người dân lớn tuổi cùng trẻ em mang theo xe kéo tự chế tranh thủ thời tiết nắng ráo thu gom một số khúc gỗ, cành củi khô để vận chuyển, đưa về nhà sử dụng.

Người dân ở xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh nhặt củi trên bờ biển, đưa về sử dụng

Trong số các loại rác này, phần lớn là cành cây, khúc gỗ, mùn củi, tre nứa, các loại bao bì, bao thuốc lá, chai lọ bằng nhựa và thủy tinh, thùng xốp, quả dừa khô, giày dép, nón bảo hiểm hỏng, xác cây bèo lục bình, túi nilông, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình... Ngoài ra, còn có một số xác động vật chết.

Rác tấp vào dày đặc trên bờ biển

Sau các đợt mưa bão, thời tiết nắng nóng, kết hợp với gió biển thổi mạnh càng khiến các loại rác và xác động vật chết phân hủy, bốc mùi hôi tanh nồng nặc rất khó chịu, ruồi nhặng bu bám nhếch nhác và làm ảnh hưởng tới cảnh quan, ô nhiễm môi trường khu vực.

Rác các loại tấp vào ngổn ngang dọc bờ biển xã Đồng Tiến

Nhiều trẻ em cùng người lớn ra biển nhặt củi

Việc rác tấp vào dày đặc không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng ô nhiễm môi trường, cảnh quan bãi biển, mà còn làm ảnh hưởng đến đi lại, tắm biển của người dân. Đặc biệt là rác chất đống, kết từng lớp kéo dài đã chiếm khu vực ra vào neo đậu tàu thuyền nên ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

Hàng tấn rác nằm ngổn ngang, nhếch nhác trên bờ biển sau bão

Theo ông Lê Văn Phùng, nhà ông chỉ cách bờ biển khoảng mấy trăm mét nhưng từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến sau các đợt mưa bão, số lượng rác tấp vào bờ biển quá lớn, khủng khiếp như lần này.

"Rất mong chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành chức năng, cơ quan môi trường huy động nhân lực, phương tiện sớm triển khai việc thu gom, xử lý số lượng rác để trả lại bờ biển sạch đẹp, không làm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, sức khỏe, đi lại của người dân”, ông Lê Văn Phùng chia sẻ.

>> Một số hình ảnh rác "bủa vây" bờ biển ở Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG