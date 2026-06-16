Cây sả giúp người dân vùng hạn mặn Đồng Tháp đổi đời

Nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, cây sả tại cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, từng bước hình thành chuỗi giá trị xanh, bền vững, giúp người dân vùng hạn mặn ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.

Nông dân Đồng Tháp được hỗ trợ chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu “Sả Tân Phú Đông”

Trước đây, người dân tại cù lao Tân Phú Đông gặp nhiều khó khăn khi canh tác lúa do tình trạng xâm nhập mặn thường xuyên. Sau khi chuyển đổi sang trồng sả, loài cây chịu mặn tốt, chi phí đầu tư thấp và ít rủi ro, đời sống người dân dần khởi sắc.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã đồng hành cùng nông dân trong chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng và quản lý thương hiệu “Sả Tân Phú Đông”.

Điểm đáng chú ý trong hướng đi này là việc ứng dụng công nghệ để khai thác tối đa giá trị từ cây sả. Lá sả trước đây thường bị bỏ đi, nay trở thành nguồn nguyên liệu để chưng cất tinh dầu. Phần bã thải sau đó tiếp tục được tận dụng làm giá thể trồng nấm và sản xuất phân hữu cơ.

Đặc biệt, dự án hợp tác với các chuyên gia Nhật Bản đã giúp tận dụng lá sả cùng bùn thải ao nuôi để tạo ra khí biogas và năng lượng điện sạch. Những giải pháp này không chỉ giúp người dân giảm chi phí, tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp xanh.

Nhờ chuyển đổi sang trồng sả, nhiều hộ dân Tân Phú Đông có nguồn thu nhập ổn định

Ông Lê Thanh Đằng, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, cho biết nhờ áp dụng các kỹ thuật mới, sản phẩm sả Tân Phú Đông đã đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Úc…

Với diện tích chuyên canh 4.020ha, năng suất đạt 15-17 tấn/ha, lợi nhuận cao gấp 3-4 lần so với cây lúa, cây sả đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ dân địa phương.

Theo ông Lê Quang Khôi, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Tháp, việc Nhà nước đầu tư bài bản, kết hợp chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia đã giúp nông dân chuyển đổi sản xuất thành công. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Tháp phát triển nông nghiệp bền vững, giúp người dân vùng cù lao yên tâm bám đất, vươn lên phát triển kinh tế.

NGỌC PHÚC