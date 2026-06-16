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Sắc xanh bao phủ, VN-Index vượt 1.800 điểm

SGGPO

VN-Index tiếp tục tăng phiên thứ 2 trên nền thanh khoản thấp. Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn hút được dòng tiền nên tăng mạnh.

Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán ngày 16-6
Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán ngày 16-6

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 16-6 khá tích cực. Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bứt phá: CTS, FTS, BSI tăng trần; TCX tăng 6,75%, MBS tăng 4,5%, VND tăng 3,11%, VPX tăng 3,31%, SSI tăng 2,03%, VIX tăng 2,27%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc xanh: NLG tăng 6,67%, HDC tăng 3,9%, DXG tăng 1,92%, NVL tăng 1,89%, KDH tăng 1,94%, TCH tăng 1,99%, DIG tăng 1,54%, CEO tăng 1,96%, PDR tăng 1,66%...

Các nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng cũng giao dịch tích cực. Nhiều cổ phiếu trong các nhóm này tăng mạnh: HVN, HSL tăng trần, CII tăng 3,14%, FRT tăng 5,74%, PNJ tăng 4,92%, PET tăng 6,05%, PVD tăng 3,08%...

Riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hoá: ACB giảm 1,98%, MSB giảm 1,95%; STB, MBB, VIB giảm gần 1%. Ngược lại: HDB, VPB, TCB, EIB, ABB, NAB, VCB tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,63 điểm (0,48%) lên 1.807,94 điểm với 187 mã tăng, 113 mã giảm và 74 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 8,71 điểm (2,8%) lên 319,62 điểm với 78 mã tăng, 58 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ khoảng 16.500 tỷ đồng, giảm 8.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 18.000 tỷ đồng.

Sau phiên mua ròng trước đó, khối ngoại đã quay lại bán ròng hơn 237 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh là VHM gần 150 tỷ đồng, MBB gần 102 tỷ đồng và TCB hơn 92 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

VPX HSL TCX CTS FTS BSI HDC TCH NLG VIX chứng khoán giá cổ phiếu HOSE VN Index

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