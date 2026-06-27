SATRA vào Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh ngành bán lẻ

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 ngành bán lẻ (ESG10-2026), ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững gắn với nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối.

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 ngành bán lẻ (ESG10-2026)

Đại diện SATRA, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, đã nhận cúp và chứng nhận tại Lễ công bố và vinh danh Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2026.

Chương trình do Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực thi các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), hướng đến phát triển bền vững.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA nhận cúp và chứng nhận tại buổi Lễ

Trong bối cảnh ngành bán lẻ đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, yêu cầu về sử dụng hiệu quả năng lượng, minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc được xếp hạng trong nhóm 10 doanh nghiệp tiêu biểu cho thấy những bước chuyển tích cực của SATRA trong quá trình xây dựng hệ thống phân phối hiện đại gắn với phát triển bền vững.

Hiện SATRA phát triển mạng lưới bán lẻ gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị SatraMart cùng hơn 150 cửa hàng Satrafoods trên địa bàn TPHCM. Song song với mở rộng hệ thống phân phối, doanh nghiệp chú trọng phát triển chuỗi giá trị 3F (từ trang trại đến bàn ăn), góp phần kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA cho biết, danh hiệu ESG10 là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thiện chuỗi cung ứng theo hướng minh bạch, ưu tiên hàng hóa an toàn, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy ngành bán lẻ phát triển hiện đại, bền vững, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

MINH XUÂN