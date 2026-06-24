Ngày 24-6, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) cho biết đã tham gia chương trình “Tick Xanh Trách nhiệm” do Sở Công thương TPHCM phát động nhằm thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa an toàn, minh bạch và trách nhiệm với người tiêu dùng.

VISSAN tham gia chương trình “Tick Xanh Trách nhiệm”, cam kết cung ứng thực phẩm an toàn và minh bạch cho người tiêu dùng

Theo VISSAN, chương trình hướng đến việc kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và bán lẻ cùng cam kết nâng cao chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, minh bạch truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các đơn vị tham gia phải duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng các yêu cầu giám sát và kiểm tra từ hệ thống phân phối.

Đồng hành cùng chương trình, VISSAN tiếp tục phát huy mô hình chuỗi thực phẩm an toàn Feed – Farm – Food (từ trang trại đến bàn ăn), kiểm soát xuyên suốt từ nguồn nguyên liệu, sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản đến phân phối. Doanh nghiệp cho biết việc tham gia “Tick Xanh Trách nhiệm” là bước tiếp nối chiến lược phát triển theo hướng xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc và an toàn bền vững.

Cùng với việc tham gia chương trình, VISSAN cũng giới thiệu hai sản phẩm mới là Mọc nấm viên và Chạo ốc nhằm đa dạng hóa danh mục thực phẩm chế biến. Nhân dịp ra mắt sản phẩm, doanh nghiệp triển khai chương trình giảm giá 20% đối với hai mặt hàng này từ ngày 17 đến 30-6 tại hệ thống cửa hàng VISSAN và các kênh bán hàng áp dụng chương trình.

MINH XUÂN