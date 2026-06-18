Kết nối nguồn lực thương mại vì cộng đồng

Giảm chi phí mua sắm cho công nhân, hỗ trợ người dân khó khăn tiếp cận hàng hóa thiết yếu, tạo thêm cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên là những nội dung nổi bật trong các chương trình hợp tác mà Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) triển khai thời gian gần đây. Từ hệ thống bán lẻ, logistics đến mạng lưới đối tác, nhiều nguồn lực thương mại đang được doanh nghiệp kết nối với các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Lãnh đạo SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng nguồn lực hỗ trợ các hoạt động nhân đạo (ẢNH: PHÚC AN)

Mở rộng hợp tác

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bình ổn thị trường, tổng công ty đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức xã hội, công đoàn và cơ sở đào tạo nhằm phát huy hiệu quả hệ thống phân phối, bán lẻ và logistics trong các hoạt động phục vụ cộng đồng. Từ định hướng đó, thời gian qua, SATRA liên tiếp ký kết hợp tác với Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Sài Gòn và nhiều đơn vị khác. Điểm chung của các chương trình là tận dụng thế mạnh về hạ tầng thương mại, mạng lưới phân phối và nguồn lực doanh nghiệp để tạo thêm giá trị xã hội thiết thực cho người lao động, sinh viên và cộng đồng.

Với Liên đoàn Lao động TPHCM, hai bên tập trung triển khai các chương trình phúc lợi nhằm giúp đoàn viên, công nhân lao động tiếp cận hàng hóa thiết yếu với chi phí hợp lý hơn thông qua hệ thống bán lẻ của SATRA. Bên cạnh các chương trình ưu đãi mua sắm thường xuyên, người lao động còn được thụ hưởng nhiều hoạt động bán hàng bình ổn, bán hàng lưu động và chương trình chăm lo trong dịp lễ, tết, Tháng công nhân. Trong lĩnh vực giáo dục, SATRA đẩy mạnh kết nối với các trường đại học nhằm gắn đào tạo với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp thương mại hiện đại. Ngoài phối hợp đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng, các bên còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên như học bổng, thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, hỗ trợ vé xe về quê dịp tết và các hoạt động an sinh xã hội. Sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp mở rộng không gian đào tạo gắn với thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc hiện đại và nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Góp phần an sinh xã hội

Nếu các chương trình hợp tác cho thấy khả năng kết nối nguồn lực xã hội thì các hoạt động an sinh cộng đồng lại làm rõ hơn vai trò của SATRA với tư cách doanh nghiệp thương mại chủ lực của TPHCM. Với hệ thống 4 siêu thị Satramart, khoảng 150 cửa hàng Satrafoods cùng mạng lưới sản xuất, phân phối và logistics rộng khắp, SATRA không chỉ tham gia bình ổn thị trường mà còn từng bước đưa những lợi thế về nguồn hàng, hạ tầng thương mại và năng lực phân phối vào các chương trình phục vụ cộng đồng.

Dấu ấn nổi bật là thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM giai đoạn 2026-2030. Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, sự hợp tác này không chỉ mở rộng nguồn lực hỗ trợ các hoạt động nhân đạo mà còn giúp nâng cao khả năng tiếp cận của người thụ hưởng thông qua hệ thống thương mại hiện đại. Theo thỏa thuận, SATRA tham gia cung ứng hàng hóa, hỗ trợ logistics và hạ tầng phân phối cho các chương trình nhân đạo; phối hợp triển khai Chợ tết nhân ái, Siêu thị 0 đồng, hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng, hiến máu tình nguyện và nhiều hoạt động chăm lo người dân khó khăn. Thông qua mô hình Phiếu mua hàng nhân đạo, người dân có thể trực tiếp lựa chọn các mặt hàng thiết yếu tại hệ thống Satramart và Satrafoods.

Song song đó, các điểm tiếp nhận đóng góp thông qua thùng từ thiện và mã QR được triển khai tại hệ thống bán lẻ của SATRA mở thêm kênh kết nối giữa người tiêu dùng với hoạt động thiện nguyện. Từ một giao dịch mua sắm hàng ngày, người dân có thể dễ dàng tham gia đóng góp cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Có thể thấy, từ các chương trình phúc lợi cho người lao động, hỗ trợ sinh viên đến các hoạt động nhân đạo cộng đồng, SATRA đang từng bước mở rộng vai trò của một doanh nghiệp thương mại chủ lực, không chỉ bảo đảm lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường mà còn trở thành cầu nối huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu an sinh và phát triển bền vững của TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch HĐTV SATRA, cho biết, doanh nghiệp không chỉ hướng đến trao tặng các phần quà mà mong muốn xây dựng cơ chế hỗ trợ hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Khi hệ thống bán lẻ, nguồn hàng và logistics được kết nối với các chương trình nhân đạo, nguồn lực xã hội có thể được huy động và phân bổ hiệu quả hơn đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

QUANG HUY