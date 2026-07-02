Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV: Kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ đô thị

Từ vai trò phân phối hàng hóa, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) đang từng bước mở rộng sang kết nối các dịch vụ phục vụ đời sống đô thị. Mô hình tích hợp mua sắm, giáo dục, giao thông xanh, xúc tiến thương mại và hoạt động cộng đồng tại các trung tâm thương mại (Centre mall) của SATRA cho thấy một hướng phát triển mới của doanh nghiệp thương mại trong bối cảnh nhu cầu của người dân ngày càng đa dạng và yêu cầu phát triển đô thị bền vững ngày càng cao.

Centre mall đường Võ Văn Kiệt gia tăng các tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Điểm bán tích hợp thành điểm đến

Thương mại điện tử phát triển không chỉ làm thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm mà còn buộc các hệ thống bán lẻ điều chỉnh mô hình hoạt động. Nếu trước đây trung tâm thương mại chủ yếu là nơi giao dịch hàng hóa thì nay đang từng bước mở rộng thành không gian tích hợp nhiều dịch vụ, đáp ứng đồng thời nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giáo dục, giải trí và trải nghiệm của khách hàng. Ghi nhận tại TPHCM cho thấy xu hướng này ngày càng rõ nét. Tại Centre mall đường Võ Văn Kiệt, bên cạnh siêu thị và các cửa hàng bán lẻ, trung tâm còn phát triển khu ẩm thực, cà phê, trung tâm ngoại ngữ ILA, không gian tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, dịch vụ cho thuê xe điện và hệ thống trạm sạc xe điện, dịch vụ trạm giặt sấy tự động Omywash phục vụ khách mua sắm và khu vực dân cư lân cận... Đại diện Centre mall đường Võ Văn Kiệt cho biết, việc bổ sung các tiện ích nhằm giúp khách hàng có thể thực hiện nhiều nhu cầu trong cùng một điểm đến, qua đó nâng cao trải nghiệm và gia tăng thời gian lưu lại.

Xu hướng tương tự cũng được triển khai tại các điểm bán thuộc hệ thống bán lẻ của SATRA. Tại Centre mall đường Phạm Hùng, Centre mall Củ Chi hay SatraMart siêu thị Sài Gòn, ngoài hoạt động mua sắm, khách hàng có thể xem phim, tiêm vaccine, học ngoại ngữ hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Các dịch vụ được bố trí trong cùng một không gian, tạo thuận tiện cho người dân khi có thể giải quyết nhiều nhu cầu chỉ trong một lần đến trung tâm. Không chỉ phục vụ người tiêu dùng, mô hình này còn mở rộng vai trò của trung tâm thương mại trong kết nối doanh nghiệp. Nhiều chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và kết nối với hệ thống phân phối hiện đại được tổ chức ngay tại các điểm bán. Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, định hướng của doanh nghiệp không chỉ là phát triển hệ thống phân phối mà còn xây dựng các điểm bán trở thành không gian kết nối thương mại, dịch vụ và cộng đồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng.

Tối ưu hạ tầng dịch vụ đô thị

Những thay đổi tại các điểm bán cho thấy vai trò của doanh nghiệp bán lẻ đang dịch chuyển. Nếu trước đây hệ thống phân phối chủ yếu thực hiện chức năng đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng thì nay ngày càng tham gia sâu hơn vào việc cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống đô thị. Cùng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, người dân không còn tìm đến trung tâm thương mại chỉ để mua sắm mà mong muốn có thể giải quyết nhiều nhu cầu trong cùng một điểm đến. Việc tích hợp mua sắm, ẩm thực, sức khỏe, giáo dục, giải trí và các dịch vụ tiện ích vừa mang lại sự thuận tiện cho khách hàng vừa nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng thương mại. Một không gian bán lẻ có thể đồng thời phục vụ người tiêu dùng, doanh nghiệp và các hoạt động cộng đồng, thay vì chỉ thực hiện chức năng kinh doanh truyền thống.

Xu hướng này cũng góp phần tạo ra những giá trị theo hướng phát triển bền vững. Khi nhiều dịch vụ được bố trí trong cùng một địa điểm, nhu cầu di chuyển giữa nhiều nơi được giảm bớt, hạ tầng hiện hữu được khai thác hiệu quả hơn. Việc các siêu thị Sài Gòn hay Centre mall đường Võ Văn Kiệt đưa vào vận hành dịch vụ cho thuê xe điện và hệ thống trạm sạc nhanh là một ví dụ. Qua đó vừa bổ sung tiện ích cho khách hàng, vừa khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện môi trường. Ngoài ra, việc kết hợp với Trung tâm tiêm chủng VNVC để người dân thuận tiện tiêm ngừa khi đến mua sắm mà không mất thời gian di chuyển.

Từ các điểm bán, định hướng kết nối này đang được SATRA mở rộng ở quy mô lớn hơn. Bên cạnh việc phát triển hệ thống phân phối, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục, tài chính, du lịch và dịch vụ nhằm hình thành hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc SATRA cùng Trường Đại học Sài Gòn, Saigontourist Group, Saigon Co.op và Saigonbank thành lập Liên minh thương hiệu Sài Gòn là bước đi cụ thể, hướng tới kết nối nguồn lực giữa thương mại, đào tạo, tài chính và dịch vụ để tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn phát triển đột phá, Trường Đại học Sài Gòn, trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM không chỉ cần thêm doanh nghiệp mà còn cần thêm những doanh nghiệp đủ năng lực đóng vai trò hạt nhân của hệ sinh thái kinh tế. Với các doanh nghiệp thương mại chủ lực như SATRA, việc vừa giữ vai trò phân phối hàng hóa vừa kết nối logistics, dịch vụ, giáo dục, tài chính và tiêu dùng để tạo ra giá trị gia tăng mới cho đô thị.

Theo các chuyên gia kinh tế, cùng với sự phát triển của thương mại và sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng, mô hình bán lẻ đang chuyển từ “điểm bán” sang “điểm kết nối”. Giá trị của doanh nghiệp không chỉ đo bằng doanh số bán hàng mà còn ở khả năng tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng một nền tảng hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực cho sự phát triển của đô thị hiện đại.

MINH XUÂN