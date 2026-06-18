Doanh nghiệp thực phẩm tăng đầu tư hệ thống kiểm nghiệm

Trước yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, nhiều doanh nghiệp ngành thực phẩm đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống kiểm nghiệm như một giải pháp kiểm soát chất lượng từ bên trong nhà máy. Nếu trước đây hoạt động kiểm nghiệm chủ yếu phục vụ yêu cầu quản lý, đáp ứng quy định pháp luật, thì hiện nay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Đại diện Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) cho biết, doanh nghiệp duy trì phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 từ năm 2004, thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý, dư lượng và nhiều yếu tố liên quan đến an toàn thực phẩm trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Hiện hệ thống kiểm nghiệm có khả năng phát hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng như Salmonella, E.coli, Coliforms, Staphylococci, virus dịch tả heo châu Phi (ASF), đồng thời kiểm tra các chỉ số hóa học liên quan đến độ ẩm, hàm lượng muối, nitrite, protein, lipid và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Việc gia tăng đầu tư cho phòng thí nghiệm phản ánh xu hướng chuyển từ kiểm tra thành phẩm sang kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất. Thay vì xử lý khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp chủ động phát hiện và loại bỏ rủi ro từ khâu nguyên liệu đầu vào, chế biến và bảo quản.

Xu hướng này xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn muốn biết sản phẩm được kiểm soát như thế nào. Đối với các hệ thống phân phối hiện đại, trường học, bếp ăn tập thể hay đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, năng lực kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng ngày càng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà cung cấp. Theo đại diện Vissan, cùng với truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin, hệ thống kiểm nghiệm đang trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp thực phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng thị trường thực phẩm an toàn và bền vững hơn.

PHÚC AN