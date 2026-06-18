Mở thêm cửa vào thị trường cho hàng Việt

Ngày 18-6, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026. Chương trình không chỉ tạo không gian giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp bộ phận thu mua, hoàn thiện tiêu chuẩn hàng hóa và mở rộng thị phần trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết, tuần lễ năm nay thu hút hơn 100 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia. Qua sàng lọc, ban tổ chức lựa chọn 41 đơn vị đáp ứng tiêu chí để trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuộc các nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ; cùng các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp thành viên SATRA như Vissan, Cofidec, Satra Mart.

Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM tham quan triển lãm gian hàng của doanh nghiệp

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở số lượng doanh nghiệp tham gia mà ở cách tổ chức kết nối. Bên cạnh không gian trưng bày trong 5 ngày, từ ngày 18 đến 22-6, hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống phân phối hiện đại SATRA sẽ diễn ra ngày 19-6, với hơn 100 doanh nghiệp đăng ký làm việc trực tiếp với các trưởng ngành hàng và bộ phận thu mua của SATRA.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, sức mua tại một số thị trường lớn suy giảm, rào cản bảo hộ thương mại và áp lực thuế quan ngày càng gia tăng, việc khai thác hiệu quả thị trường nội địa hơn 100 triệu dân có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt. Do đó, kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp tìm thêm đầu ra mà còn tạo nền tảng để sản phẩm đứng vững hơn trên thị trường.” Ông Lê Anh Hoàng nhấn mạnh

Tại hội nghị kết nối, ITPC đóng vai trò cầu nối để doanh nghiệp cung ứng gặp gỡ trực tiếp các bộ phận thu mua của SATRA. Sản phẩm tham gia được xem xét trên nhiều tiêu chí như chứng nhận chất lượng theo yêu cầu của hệ thống phân phối, hồ sơ công bố hợp lệ, quy trình sản xuất, điều kiện sử dụng lao động và đặc biệt là sản phẩm chưa cung cấp cho chuỗi siêu thị SATRA.

Cách làm này giúp doanh nghiệp không chỉ “đem hàng đi giới thiệu” mà còn có cơ hội được phản hồi trực tiếp từ nhà phân phối. Qua đó, doanh nghiệp có thể đánh giá lại chất lượng sản phẩm, điều chỉnh bao bì, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và định hướng sản xuất phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường hiện đại.

Mở thị phần, nâng chuẩn hàng Việt

Ở góc độ đơn vị phân phối, SATRA xác định tuần lễ kết nối giao thương không phải là hoạt động xúc tiến ngắn hạn mà là bước đi trong quá trình hình thành các mối liên kết dài hạn giữa sản xuất và phân phối. Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ nét khi hàng Việt muốn mở rộng thị phần trong nước, đồng thời chuẩn bị điều kiện để tham gia các chuỗi cung ứng lớn hơn.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho rằng sự gắn kết giữa sản xuất và phân phối đã trở thành yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của hàng Việt. Với SATRA, chương trình lần này là nỗ lực kiến tạo một “bệ phóng” để cộng đồng doanh nghiệp vượt qua các rào cản về tiêu chuẩn, từ đó đưa sản phẩm nội địa tiếp cận thị trường hiện đại và trụ vững trên kệ hàng.

Hiện SATRA có mạng lưới phân phối gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trên địa bàn TPHCM. Với lợi thế này, SATRA không chỉ là kênh tiêu thụ mà còn là nơi kiểm chứng sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng.

Theo ông Lâm Quốc Thanh, SATRA xác định vai trò của mình là cầu nối chiến lược, kết nối niềm tin từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Tại không gian giới thiệu sản phẩm lần này, người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm hàng hóa, trong khi hệ thống phân phối có điều kiện đánh giá, tư vấn và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Điểm quan trọng hơn, các tiêu chí về chất lượng và minh bạch đang trở thành yêu cầu cốt lõi trong quá trình đưa hàng vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Vì vậy, những cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp và nhà phân phối không chỉ nhằm tìm kiếm cơ hội bán hàng trước mắt mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho nguồn cung hàng Việt.

Thông qua chuỗi siêu thị và cửa hàng của SATRA, chương trình được kỳ vọng giúp các sản phẩm mang thương hiệu Việt tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Nếu được duy trì bằng các hợp tác dài hạn sau tuần lễ, hoạt động giao thương này sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng thị phần cho doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho kinh tế TPHCM trong giai đoạn mới.

MINH XUÂN