UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện hiệu quả phương châm “chủ động phòng ngừa - dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả; bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết”. Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội.

UBND các phường, xã, đặc khu củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai, bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”, đáp ứng yêu cầu ứng phó nhanh nhất khi có tình huống thiên tai, đặc biệt khi xảy ra thiên tai lớn, cực đoan.

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động tổ chức tái định cư cho các hộ dân sinh sống ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt sâu; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã đảo Thạnh An, địa phương có nguy cơ chịu nhiều tác động của thiên tai trên địa bàn TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Sở NN-MT được giao chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai cho các lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý; chủ động tham mưu đề xuất, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố đúng mục đích, hiệu quả, ưu tiên hỗ trợ thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và xử lý các công trình, hạng mục cấp bách nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, khắc phục tình trạng các tuyến giao thông, cầu, cống gây cản trở thoát lũ, tiêu thoát nước; có giải pháp hạn chế tình hình sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, an toàn đường thủy trong mùa mưa lũ; chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt khi có sự cố, thiên tai.

Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, các cơ quan báo chí TPHCM cung cấp thông tin, cảnh báo, dự báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tăng thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai để nhân dân biết và tự chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn.

ĐỨC TRUNG