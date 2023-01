Chăm lo tết chu đáo cho học viên tại các cơ sở xã hội

Báo cáo với đoàn, Giám đốc cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 Nguyễn Trung Hiếu cho biết, cơ sở đã xây dựng lịch trực, bố trí nhân lực trực trong những ngày tết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp công an huyện, xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

Cơ sở cũng tăng thời gian thăm gặp vào tuần giáp tết, tổ chức cho học viên gọi điện liên lạc gia đình trong các ngày tết. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học viên trong dịp Tết Nguyên đán.

Đoàn Thanh niên cơ sở phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Củ Chi tổ chức chương trình “Hành trình niềm tin” và trao 40 phần quà cho học viên. Bên cạnh đó, cơ sở phối hợp với xã Phạm Văn Cội tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, đóng góp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn.

Đại diện cơ sở xã hội Nhị Xuân, huyện Hóc Môn cho biết, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học viên được quan tâm kịp thời. Cơ sở tổ chức đã đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho học viên, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Giám đốc Sở LĐTB-XH Lê Văn Thinh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2022 của cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 và cơ sở xã hội Nhị Xuân. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cả hai cơ sở đã làm tốt các nhiệm vụ của mình, tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận và chăm sóc các học viên. Nhân dịp

Với các nội dung thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2023, Giám đốc Sở LĐTB-XH đề nghị lãnh đạo các cơ sở quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; cố gắng giải quyết hết các nhu cầu thăm nuôi, tạo điều kiện cho học viên gặp người thân trong dịp tết.