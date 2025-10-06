Khánh Hòa: Đề xuất gỡ vướng cho 2 dự án BT lĩnh vực giáo dục

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành các kết luận thanh tra chuyên đề đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp được xác minh theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trong đó, dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) và dự án Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang đều có nhiều tồn tại, sai phạm trong quá trình triển khai.

Khu đất 84 Quang Trung, phường Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1), UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT với Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư từ năm 2013. Việc bố trí khu đất 84 Quang Trung (phường Nha Trang), vốn được quy hoạch là đất giáo dục làm quỹ đất thanh toán là không phù hợp.

Đồng thời, việc công bố danh mục dự án BT bị chậm so với quy định; xây dựng danh mục dự án BT chưa dựa vào quy hoạch dẫn đến đầu tư dự án theo hình thức BT không phù hợp.

Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư chậm trễ; kế hoạch điều chỉnh tổng thể dự án không phù hợp với quy hoạch chung và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; hợp đồng nguyên tắc BT và thẩm định giá đất đối ứng dự án BT không đúng quy định...

Khu đất 32 Trần Phú, phường Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Tương tự, dự án Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (phường Nam Nha Trang) có tổng vốn đầu tư khoảng 295,6 tỷ đồng, được thực hiện theo Hợp đồng BT số 08 ký ngày 14-8-2015 giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP Vinaminco Khánh Hòa.

Thanh tra kết luận, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa tham mưu sử dụng các cơ sở nhà, đất vị trí công để thanh toán dự án BT chưa tuân thủ theo quy định; công tác công bố danh mục dự án chưa phù hợp theo quy định; ấn định và cố định giá đất 32 Trần Phú (phường Nha Trang) hơn 271 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng BT là không phù hợp...

Với hàng loạt sai phạm và vướng mắc nói trên, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu giải pháp tháo gỡ theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 751, đồng thời chờ nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho các dự án BT.

Sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu việc giao đất cho nhà đầu tư, xác định giá đất cụ thể đối với khu đất dự kiến thanh toán công trình BT theo quy định pháp luật. Việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương.

HIẾU GIANG