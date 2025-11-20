Đắk Lắk: Thủy điện Buôn Kuốp xả tràn, cảnh báo hạ du nguy cơ ngập sâu

Chiều 20-11, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (tỉnh Đắk Lắk) phát đi thông báo vận hành, điều tiết hồ chứa Buôn Kuốp do ảnh hưởng của mưa lớn trên thượng nguồn sông Sêrêpốk.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana và hạ lưu sông Sêrêpốk tiếp tục lên cao. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sông Krông Ana vượt báo động 3, còn lũ trên hạ lưu sông Sêrêpốk đạt đỉnh và có xu hướng giảm dần



Hiện nay, hồ Buôn Tua Srah đang điều tiết với tổng lưu lượng khoảng 1.340 m³/giây, khiến lượng nước về hồ Buôn Kuốp (nằm phía dưới) tiếp tục tăng. Dự báo, đỉnh lũ về hồ Buôn Kuốp có thể đạt 1.800 – 1.900 m³/giây vào rạng sáng 21-11.

Thuỷ điện Buôn Kuốp thông báo sẽ xả tràn từ 1.500m3 - 1.600 m³/giây (không bao gồm chạy máy tối đa 300 m³/giây)

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, do dung tích nhỏ, hồ Buôn Kuốp không có khả năng cắt giảm lũ, buộc phải xả tràn với lưu lượng cân bằng dòng chảy theo đúng quy trình liên hồ chứa. Cụ thể, từ 20 giờ ngày 20-11 đến 14 giờ ngày 21-11, hồ sẽ xả tràn từ 1.500 – 1.600 m³/giây (chưa bao gồm lưu lượng chạy máy tối đa 300 m³/giây).

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cảnh báo nguy cơ ngập sâu tại vùng hạ lưu đập tràn hồ Buôn Kuốp đến đầu hồ chứa Thủy điện Hòa Phú, với mực nước cao hơn đợt xả năm 2020 (trên 1.100 m³/giây) khoảng 0,5 – 2m.

Công ty đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du, chủ động phương án di dời người và tài sản đến nơi cao ráo, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

MAI CƯỜNG