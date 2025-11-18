Tiếp cận được 11 người dân, du khách bị cô lập tại đèo Khánh Lê

Chiều 18-11, khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận và giải cứu thành công 11 người dân và du khách bị cô lập do sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng nỗ lực vượt khu vực sạt lở tiếp cận nhóm người dân và du khách bị cô lập trên đèo Khánh Lê chiều 18-11

Trước đó, vào đêm 16-11, sạt lở đất đá lớn xảy ra trên Quốc lộ 27C khiến tuyến đường huyết mạch nối Lâm Đồng với Khánh Hòa bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều người đang di chuyển từ Đà Lạt xuống Khánh Hòa buộc phải quay đầu.

Tuy nhiên, một đoạn khác tiếp tục bị sạt lở, khiến 7 phương tiện (gồm 4 xe tải chở hàng và 3 xe du lịch) với tổng cộng 11 người mắc kẹt giữa lưng chừng đèo, hoàn toàn không có lối thoát và không thể tiếp cận nguồn lương thực, nước uống.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng nỗ lực vượt khu vực sạt lở tiếp cận nhóm người dân và du khách bị cô lập trên đèo Khánh Lê chiều 18-11



Theo lực lượng chức năng tham gia giải cứu, trên tuyến đường tiếp cận hiện trường có nhiều điểm sạt lở mới phát sinh, gây trở ngại lớn cho công tác san gạt và mở đường. Dù gặp nhiều khó khăn, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực vượt địa hình nguy hiểm để tiếp cận khu vực có người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tiếp cận giải cứu những người bị cô lập trên đèo Khánh Lê

Rất may, tại thời điểm tiếp cận, toàn bộ người dân và du khách đều trong tình trạng an toàn. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển an toàn trở lại trung tâm Đà Lạt.

ĐOÀN KIÊN