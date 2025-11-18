Tiếp cận được 11 người dân, du khách bị cô lập tại đèo Khánh Lê

Trước đó, vào đêm 16-11, sạt lở đất đá lớn xảy ra trên Quốc lộ 27C khiến tuyến đường huyết mạch nối Lâm Đồng với Khánh Hòa bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều người đang di chuyển từ Đà Lạt xuống Khánh Hòa buộc phải quay đầu.
Tuy nhiên, một đoạn khác tiếp tục bị sạt lở, khiến 7 phương tiện (gồm 4 xe tải chở hàng và 3 xe du lịch) với tổng cộng 11 người mắc kẹt giữa lưng chừng đèo, hoàn toàn không có lối thoát và không thể tiếp cận nguồn lương thực, nước uống.
Theo lực lượng chức năng tham gia giải cứu, trên tuyến đường tiếp cận hiện trường có nhiều điểm sạt lở mới phát sinh, gây trở ngại lớn cho công tác san gạt và mở đường. Dù gặp nhiều khó khăn, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực vượt địa hình nguy hiểm để tiếp cận khu vực có người mắc kẹt.
Rất may, tại thời điểm tiếp cận, toàn bộ người dân và du khách đều trong tình trạng an toàn. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển an toàn trở lại trung tâm Đà Lạt.