Chấp hành tốt các quy định để giảm rủi ro thuế cho doanh nghiệp

Ngày 31-10, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trọng điểm khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM. Chương trình có sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thắc mắc về tiền thuê đất

Đại diện Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Công ty Tanimex) nêu thắc mắc về số tiền thuê đất mà công ty phải nộp. Cụ thể, tháng 4-2025, công ty nhận được thông báo nộp tiền thuê đất năm 2025, nhưng đã làm thủ tục gia hạn nên chưa nộp. Tới tháng 8, công ty nhận được quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2024. Công ty băn khoăn không biết nên nộp theo số tiền được thông báo vào tháng 4, hay trừ đi 30% mới đúng.

“Chúng tôi rất lo, nếu cứ nộp đủ thì mình không được hưởng chính sách ưu đãi, còn nếu nộp thiếu thì vô tình có thể bị nợ thuế, chậm nộp, phát sinh rắc rối. Lên xem trên hệ thống thuế thì lại thấy một con số khác nữa, không biết phải nộp theo số nào mới đúng”, đại diện Công ty Tanimex nói và cho biết đã gửi văn bản hỏi cơ quan thuế từ ngày 3-9 nhưng chưa được trả lời.

Ông Nguyễn Duy Khiêm, Phó trưởng phòng dự toán pháp chế, Thuế TPHCM cho biết, tiền thuê đất mỗi năm được thông báo 2 kỳ, gồm 30, 31-5 và 30, 31-10. Việc gia hạn nộp có thể từ kỳ 1 sang kỳ 2 của năm.

Nếu năm 2024 doanh nghiệp đã nộp đủ, nay nhận thông báo được giảm 30%, thì có nghĩa là doanh nghiệp đã nộp dư 30%. Phần dư này sẽ được trừ vào nghĩa vụ thuế năm 2025 hoặc doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế.

Tuy nhiên, ông Khiêm cũng nhắc doanh nghiệp phải nộp tiền thuê đất đúng hạn, nếu nộp trễ hơn quy định thì sẽ bị tính tiền chậm nộp.

Doanh nghiệp đặt câu hỏi với lãnh đạo Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giải thích rõ hơn, Phó trưởng Thuế TPHCM Phan Văn Dũng thông tin thêm về chính sách giảm tiền thuê đất 30%. Năm 2024, hạn nộp cuối cùng là ngày 31-10-2024, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thì đến tháng 4-2025, Chính phủ mới có nghị định về giảm tiền thuê đất của năm 2024. Từ đó dẫn đến việc như doanh nghiệp phản ánh. Tuy nhiên, việc này sẽ không lặp lại với năm 2025, vì chính sách giảm 30% cho năm 2025 đã có.

Thực hiện chính sách chung, Thuế TPHCM đã ban hành thông báo từ ngày 8-9-2025 gửi các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có nhu cầu giảm tiền thuê đất thì nộp đơn tới Thuế TPHCM, hạn cuối là 30-11-2025.

“Cơ quan thuế đã chỉ đạo các phòng chức năng, khi nhận được đơn của doanh nghiệp thì trong vòng 10 ngày phải ra quyết định, để doanh nghiệp biết được năm 2025 mình phải nộp bao nhiêu’, ông Phan Văn Dũng nói. Ông Phan Văn Dũng còn đưa trường hợp giá thuế không đổi, năm 2024 đã nộp đủ 100%, nay được giảm 2 năm liên tiếp thì số tiền doanh nghiệp còn phải nộp chỉ 40%.

Buổi đối thoại có gần 300 doanh nghiệp tham dự. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về việc trả chậm, trả góp; về chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động bất động sản. Có doanh nghiệp đặt câu hỏi về phí quản lý chung cư có thuộc đối tượng chịu thuế, bên nào sẽ đứng ra kê khai…

Nhiều chính sách thuế mới

Tại buổi đối thoại, bà Hoàng Thị Ngọc Phi, Trưởng Phòng quản lý doanh nghiệp 2 trình bày các thông tin cảnh báo các hành vi vi phạm hành chính thuế thường gặp. Cụ thể là các vi phạm trong thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế; các sai sót dẫn tới không được gia hạn chữ ký số hoặc bị khóa; vi phạm về hóa đơn; sai sót và gian lận trong hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo bà Hoàng Thị Ngọc Phi, việc không đăng ký thuế, đăng ký chậm, hoặc đăng ký không đúng thông tin là hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế. Do vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra việc đăng ký thuế của trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Khi có thay đổi thông tin về địa chỉ, ngành nghề, người đại diện pháp luật… phải thực hiện hồ sơ thay đổi đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Theo bà Hoàng Thị Ngọc Phi, việc chấp hành kịp thời các quy định giúp tránh bị đưa vào nhóm người nộp thuế rủi ro cao theo tiêu chí phân loại của cơ quan thuế.

Lãnh đạo Thuế TPHCM trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về khai thuế, các vi phạm thường gặp là nộp hồ sơ khai thuế không đúng hạn, khai sai, thiếu nghĩa vụ hoặc không kê khai thuế. Doanh nghiệp cần tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Khi phát hiện sai sót, cần nộp hồ sơ khai bổ sung kịp thời. Trường hợp có vướng mắc về kê khai, nên thực hiện đối chiếu định kỳ với cơ quan thuế để tránh sai sót lặp lại và tránh bị xếp vào nhóm “rủi ro cao” trong quản lý thuế điện tử.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Duy Khiêm thông tin các chính sách thuế mới được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, như chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Thay vì thuế suất cố định 20% như trước, hiện nay thuế suất được phân tầng để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với thuế suất 15% áp dụng cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 3 tỷ đồng. Thuế suất 17% với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 10 tỷ đồng. Thuế suất 20% áp dụng cho các trường hợp còn lại. Ngoài ra, doanh nghiệp thành lập mới từ hộ kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 15% và 17% sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục từ khi có thu nhập chịu thuế.

