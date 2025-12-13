Rốt ráo gỡ vướng cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp

4 lĩnh vực và 99 câu hỏi

Hội nghị được tổ chức thường niên, đến nay là năm thứ 24. Ông Nakagawa Motohisa, Phó Chủ tịch JCCH, Trưởng ban Môi trường kinh doanh, cho biết năm nay JCCH tập hợp 99 câu hỏi của các doanh nghiệp thành viên, tập trung vào 4 lĩnh vực, gồm thuế, hải quan, pháp luật - lao động, môi trường - đời sống.

JCCH đã phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức 4 phiên họp trù bị để các sở ngành, đơn vị trao đổi cụ thể, được các doanh nghiệp đánh giá rất cao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, ông Nakagawa Motohisa cho rằng còn một số vấn đề cần được tiếp tục thảo luận tại hội nghị này. Một trong những vấn đề “nóng” nhất là việc một số doanh nghiệp trong Khu chế xuất (KCX) Linh Trung 2 và Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã nộp đủ tiền thuê đất.

Việc này khiến doanh nghiệp gặp khó trong triển khai dự án, mở rộng sản xuất, thực hiện các giao dịch tài chính...

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Thái Sinh, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cho biết, tại KCX Linh Trung 2, vướng mắc xuất phát từ việc trong quá trình sử dụng đất có 3 lần thay đổi quy hoạch chi tiết theo hướng giảm tỷ lệ cây xanh, giảm cơ sở hạ tầng và tăng tỷ lệ đất công nghiệp. Do đó cần tính toán lại giá trị tăng thêm theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo kết luận thanh tra từ năm 2019, Thanh tra TPHCM đã yêu cầu rà soát lại nghĩa vụ tài chính của KCX này. Từ đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp thuê lại đất trong KCX gặp khó.

Sở NN-MT đưa ra cách giải quyết là, với những khu đất không thuộc vị trí điều chỉnh quy hoạch sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp; những khu đất thuộc vị trí điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện xong kết luận thanh tra mới có thể cấp giấy chứng nhận. Sở NN-MT, Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM (HEPZA) sẽ cùng các đơn vị xác định vị trí, xác định giá đất, dự kiến hoàn thành trong quý 1-2026.

Phó Trưởng ban HEPZA Trần Việt Hà cho biết thêm, “dích dắc” ở chỗ đơn vị được nhà nước giao đất là Công ty Nhà Phú Nhuận nhưng công ty này cho Công ty Linh Trung thuê lại để triển khai hạ tầng KCX và công ty này cũng là bên điều chỉnh quy hoạch.

Lắng nghe thêm kinh nghiệm từ KCN Mỹ Phước 3 ở tỉnh Bình Dương trước đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kết luận: Công ty Nhà Phú Nhuận phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Khi hoàn thành, Công ty Nhà Phú Nhuận sẽ làm việc với người thuê đất thứ cấp. Không thể để nhà đầu tư thuê đất sản xuất kinh doanh phải chịu thiệt vì việc này.

Ngành thuế TPHCM tích cực giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp

Liên quan đến lĩnh vực thuế - vốn là lĩnh vực nhận được nhiều câu hỏi, kiến nghị từ phía nhà đầu tư nước ngoài, ông Onose Takahisa, Trưởng ban Thuế và Hải quan JCCH, cho biết, 10 nội dung được doanh nghiệp nêu ra đã được giải quyết tốt từ các phiên trù bị. Chỉ có 2 vấn đề cần trao đổi thêm, liên quan đến thuế của các văn phòng đại diện đóng cửa và vấn đề hoàn thuế.

Trao đổi thêm, Phó trưởng Thuế TPHCM Giang Văn Hiển khẳng định, thủ tục chấm dứt mã số thuế văn phòng đại diện sẽ được ngành thuế xử lý trong vòng 3 ngày sau khi nhận đầy đủ hồ sơ.

Trong quá trình giải quyết, nếu cần bổ sung thông tin, Thuế TPHCM sẽ có văn bản trả lời ngay để doanh nghiệp thực hiện. Hiện nay, các trường hợp phản ánh gặp khó khăn trong việc này đều gặp tình trạng thiếu hồ sơ. Liên quan đến trường hợp hoàn thuế phía JCCH nêu, ông Giang Văn Hiển cho biết, sau khi hoàn thành các thủ tục, trong vòng 7 ngày sẽ được hoàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị, ngày 12-12. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh ngành thuế TPHCM đã tích cực giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị ngành thuế phát huy tinh thần này để giải quyết nhanh chóng cho các doanh nghiệp, dự án khác.

Một nội dung mà các doanh nghiệp Nhật Bản cũng rất trăn trở là việc cải tiến quy trình nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất bởi thời gian chờ đợi quá lâu khiến nhà đầu tư mất thiện cảm.

Tại hội nghị, các nhà đầu tư Nhật Bản bày tỏ quan tâm đặc biệt đến chính sách phát triển giao thông xanh của TPHCM, đề nghị cần xem xét kỹ và thông tin rõ ràng về việc bỏ xe xăng vì việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người dân và hoạt động doanh nghiệp.

Hiện TPHCM có hơn 2.200 dự án có vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD.

Bảo đảm nói là làm, làm phải có kết quả Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, qua các ý kiến trao đổi, lãnh đạo thành phố nhận diện rõ những nội dung phục vụ doanh nghiệp còn chưa tốt, từ đó định hình các giải pháp để phục vụ tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển TPHCM và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp FDI, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn của các sở, ngành khi nhìn nhận tồn tại, trả lời đúng trọng tâm và đề xuất giải pháp cụ thể. Thành phố đã sẵn sàng về tâm thế, không gian và nền tảng phát triển mới; đồng thời tập trung cải cách thể chế theo Nghị quyết 98 (sửa đổi) mà Quốc hội mới thông qua, cắt giảm thủ tục hành chính, đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và coi nguồn nhân lực là đột phá của đột phá. Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu ITPC tham mưu tổng hợp kết luận, giao rõ trách nhiệm từng sở, ngành; theo dõi, đôn đốc và báo cáo lãnh đạo thành phố, bảo đảm nói là làm, làm phải có kết quả.

