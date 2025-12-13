Phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại và bền vững

Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, các vấn đề biển mang tính liên vùng, liên quốc gia. Ô nhiễm biển, suy thoái hệ sinh thái, axit hóa đại dương, rác thải nhựa và biến đổi khí hậu... là thách thức toàn cầu, đòi hỏi hợp tác quốc tế.

Việt Nam và các nước đang phát triển còn hạn chế công nghệ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo biển. Vì vậy, cơ chế chia sẻ công nghệ và chuyển giao sáng chế trong khuôn khổ Liên hợp quốc là cần thiết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phát triển kinh tế biển phải theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn liền với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phát triển các ngành kinh tế biển chủ chốt theo hướng hiện đại và có giá trị gia tăng cao như nuôi biển công nghiệp, thủy sản bền vững, dịch vụ hàng hải - logistics, kinh tế tuần hoàn biển.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, phát triển bền vững kinh tế biển đòi hỏi nâng tầm mô hình tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời cần tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển, phát triển khu bảo tồn biển, ứng phó biến đổi khí hậu; góp phần giữ gìn an ninh, chủ quyền và thúc đẩy đối ngoại biển.

PHÚC VĂN