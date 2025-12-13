Cử tri Hải Phòng kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về thị trường carbon

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV, nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề giáo dục, nhà ở xã hội, an toàn thực phẩm và thị trường carbon trong nước.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng mới đây nhằm thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV, cử tri thành phố đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng gắn với đời sống dân sinh và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố, đồng thời kết nối trực tuyến đến 114 xã, phường và đặc khu trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hải Phòng Lã Thanh Tân đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp. Theo đó, sau 40 ngày làm việc liên tục, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tích cực tham gia thảo luận với 126 lượt ý kiến tại tổ và hội trường.

Cử tri bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao kết quả kỳ họp cũng như tinh thần trách nhiệm, chủ động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng trong việc chuyển tải kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực giáo dục; phát triển mô hình trung học nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các trường đại học và địa phương. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị sớm hoàn thiện khung pháp lý về thị trường carbon trong nước, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các chính sách giảm phát thải, phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm, kiến nghị liên quan đến Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), chính sách dân số, bảo đảm an toàn trên không gian mạng cho trẻ em và chính sách nhà ở xã hội cho người lao động. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, trả lời các kiến nghị tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,81%; tổng thu ngân sách nhà nước gần 188.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa lần đầu đạt mốc 100.000 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và cho biết thành phố đề xuất chủ đề năm 2026 là “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”, tập trung vào công tác quy hoạch, thể chế hóa và vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226 của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; ưu tiên nguồn lực triển khai các đề án, nghị quyết về nâng cao năng lực hệ thống y tế và giáo dục.

ĐỖ TRUNG