Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra công tác phòng chống khai thác IUU

Ngày 13-12, đoàn công tác của UBND TPHCM do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU) tại các cảng cá: Incomap, Cát Lở, Hưng Thái, Tân Phước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra thực tế tàu cá cập cảng tại cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu)

Tại các cảng cá, Phó Chủ tịch TPHCM đã trực tiếp đi khảo sát thực tế về việc tàu cập cảng, bốc dỡ thủy sản, về việc khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đồng thời, kiểm tra việc hoạt động của các Văn phòng IUU để đánh giá thực tế công tác kiểm soát tàu ra vào cảng và tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu lãnh đạo các cảng cá phải thực hiện nghiêm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đối với 100% tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng làm cơ sở để truy xuất nguồn gốc, cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy CC) theo quy định.

Phó Chủ tịch TPHCM làm việc với chốt kiểm soát biên phòng cảng cá Cát Lở

Trao đổi với lãnh đạo xã Long Hải tại cảng cá Hưng Thái, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu địa phương quản lý chặt 160 tàu không đủ điều kiện đang đậu bờ trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương cũng báo cáo, số tàu không đủ điều kiện này được quản lý chặt, giao cho các ấp phân công người theo dõi, giám sát chặt chẽ (định kỳ báo cáo vị trí neo đậu và hình ảnh).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tình hình tàu cá ra vào cảng tại cảng cá Hưng Thái, xã Long Hải

Buổi kiểm tra của đoàn công tác thể hiện sự quyết tâm cao của lãnh đạo Thành phố trong cuộc chiến chống IUU.

THÀNH HUY