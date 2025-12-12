Cần tái cấu trúc để bứt phá thị trường vốn Việt Nam

Quang cảnh diễn đàn

Phát biểu khai mạc, TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA cho rằng thị trường vốn muốn bứt phá cần tư duy mới và cách tiếp cận mới, nhất là với các vấn đề về dòng vốn, khung pháp lý cho tài sản số và định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông, thị trường phải mạnh dạn sáng tạo các công cụ tài chính “Made in Vietnam” như trái phiếu xanh gắn tín chỉ carbon, tài sản số hóa, token hóa chứng khoán, sản phẩm ứng dụng blockchain… Đồng thời, cần thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư tổ chức và cá nhân, quỹ hưu trí, quỹ mạo hiểm và quỹ xanh nhằm tạo nền vốn dài hạn, ổn định cho doanh nghiệp.

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhận định doanh nghiệp Việt Nam vẫn phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, trong khi thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp chưa đáp ứng kỳ vọng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, ông nhấn mạnh yêu cầu cải cách mạnh mẽ hàng hóa trên thị trường (trái phiếu, cổ phiếu), nâng cao chất lượng vận hành và đổi mới tư duy huy động vốn dài hạn từ các quỹ và nhà đầu tư.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết cơ quan quản lý đang triển khai các bước nhằm tăng độ mở thị trường và đáp ứng tiêu chí nâng hạng, trong đó có cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, dự kiến vận hành đầu năm 2027. Cùng với đó là nghiên cứu sản phẩm mới: trái phiếu hạ tầng, trái phiếu xanh, sản phẩm phái sinh và các bộ chỉ số chứng khoán.

Đối với hạ tầng thị trường, TS Nguyễn Sơn (Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam) đề xuất nâng cấp toàn diện hệ thống thanh toán – bù trừ – lưu ký theo chuẩn quốc tế; cải thiện chất lượng công bố thông tin; hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền cho nhà đầu tư và tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng đồng bộ, tiệm cận thông lệ quốc tế.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ trình bày tham luận tại diễn đàn. Ảnh HÀ NGUYỄN

Phân tích bối cảnh dài hạn, TS Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh mô hình tăng trưởng của Việt Nam cần chuyển từ dựa vào vốn và lao động sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Do đó, việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả trở thành yếu tố quyết định; chiến lược phát triển phải gắn với đầu tư, tiếp nhận công nghệ và phổ biến đổi mới sáng tạo trong toàn nền kinh tế.

HÀ NGUYỄN