Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá đến chỉ số giá tiêu dùng đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp. Việc này nhằm tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Các bộ, ngành tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giá đối với các mặt hàng theo lĩnh vực quản lý.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Phó Thủ tướng cho rằng, tuy giá xăng dầu và khí hóa lỏng hiện đang ở mức thấp, nhưng không được phép chủ quan do các biến động trên thị trường quốc tế có thể khiến giá tăng trở lại, trong khi Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định; đồng thời, nghiên cứu đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Về lương thực, thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu như lúa gạo, thịt heo, các vật tư nông nghiệp không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để tăng giá bất hợp lý; chủ động triển khai các giải pháp về sản xuất, đảm bảo khôi phục sản xuất sau thiên tai tại một số địa phương để bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, không để xảy ra thiếu hàng trong những tháng cuối năm; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường.

Đối với các mặt hàng đang dự kiến có phương án điều chỉnh giá, các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động rà soát kỹ các yếu tố hình thành giá, phối hợp với Cục Thống kê đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế - xã hội, mặt bằng giá để chủ động có phương án điều chỉnh theo thẩm quyền, hoặc kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến...

Về đất đai, bất động sản và nhà ở, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp UBND các tỉnh thành có giải pháp đồng bộ để quản lý thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, phù hợp với đời sống người dân, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vấn đề nguồn cung và tình trạng đầu cơ bất động sản; theo dõi, cập nhật sát biến động giá đất trên thị trường; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất tới từng thửa đất gắn với cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp quản lý thị trường vàng hiệu quả, phù hợp, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, công khai, minh bạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vàng.

