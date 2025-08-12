Xã hội

Cháy nhà ở đường Nguyễn Thượng Hiền, 3 người được cứu

SGGPO

Ngày 12-8, lực lượng chức năng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài, TPHCM.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại căn nhà này. Người dân đã hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

edit-chay-nha-1754974856749522406991.jpeg
Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, dập tắt đám cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, ba người trong căn nhà gồm một cụ già và hai em nhỏ đã được giải cứu kịp thời. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

CẨM TUYẾT

