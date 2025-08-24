Cháy tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi

Pháp luật

Sáng 24-8, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, xác nhận, một tàu cá của ngư dân trên địa bàn xã bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại khu vực cửa Sa Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), gây thiệt hại nặng.

Tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23-8, tàu cá QNg-91478TS của ông Trần Quốc Hải (sinh năm 1974, trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê) bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu.

Phát hiện sự việc, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ huy động ca nô cứu nạn, đồng thời phối hợp lực lượng cứu hộ đường thủy, lực lượng phòng cháy chữa cứu và chính quyền địa phương tổ chức dập lửa.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ

Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến 1 giờ 20 phút ngày 24-8, đám cháy được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 50% con tàu, từ cabin đến đuôi, đã bị thiêu rụi. Đây là tàu hành nghề lưới vây rút chì.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG

cháy tàu cá tàu cá ngư dân Quảng Ngãi

