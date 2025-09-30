Lâm Đồng: Bắt đầu chi trả tiền đền bù đất của dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1

Sáng 30-9, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với UBND xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân giao đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.

Đại diện UBND xã Sơn Mỹ cho biết, việc chi trả tiền bồi thường cho 44 hộ dân thực hiện trong 2 ngày, từ ngày 30-9 đến ngày 1-10.

Trong ngày 30-9, nhiều hộ dân đã có mặt tại Nhà văn hóa xã Sơn Mỹ để làm các thủ tục và nhận tiền bồi thường việc giao đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.

Người dân xã Sơn Mỹ 1 vui vẻ nhận tiền đền bù giao đất cho dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1

Ghi nhận tại buổi chi trả, nhiều người dân có đất nằm trong dự án đều cảm thấy vui mừng khi nhận tiền đền bù.

Ông Trần Văn Thành (thôn 4, xã Sơn Mỹ) cho biết, gia đình ông có hơn 1ha đất nằm trong dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 được nhận tiền đền bù với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ông Thành cảm thấy việc người dân giao đất cho Nhà nước để thực hiện dự án là đúng đắn. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương trong thời gian tới.

Cơ quan chức năng hướng dẫn người dân thủ tục nhận tiền đền bù

Đến trưa 30-9, cơ quan chức năng đã giải quyết và chi trả tiền đền bù cho 6 hộ dân, tổng số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng hơn 1.070ha. Trong đó, khu vực ưu tiên 375ha, nhưng đến nay mới hoàn tất giải phóng mặt bằng được gần 86,8ha. Phần vướng mắc lớn nhất nằm ở diện tích hơn 288ha liên quan 69 hộ dân và 7 tổ chức.

Người dân nhận tiền đền bù đất

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp khu vực ven biển của tỉnh Lâm Đồng. Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 đã thu hút 3 dự án đầu tư quy mô lớn, gồm: Kho cảng LNG Sơn Mỹ có tổng vốn đầu tư 31.434 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD); Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I tổng vốn đầu tư 47.464 tỷ đồng (tương đương 1,98 tỷ USD); Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II, tổng vốn đầu tư 50.433 tỷ đồng (tương đương 2,1 tỷ USD).

TIẾN THẮNG