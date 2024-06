Chỉ số giá tiêu dùng vượt mốc 4%, lạm phát cơ bản chỉ 2,75%

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 chỉ tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 1,4% so với tháng 12-2023 nhưng đã tăng tới 4,34% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2023

Theo cơ quan thống kê quốc gia, mức tăng 0,17% so với tháng trước có tác động quan trọng của giá thịt heo tăng mạnh do dịch tả heo châu Phi xảy ra tại một số địa phương. Giá dịch vụ y tế của một số tỉnh/thành phố được điều chỉnh cũng tăng, khiến CPI tăng nhẹ.

Như vậy, CPI bình quân quý 2-2024 đã tăng 4,39% so với quý 2-2023. Trong đó, giáo dục tăng 8,15%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,63%; hàng hóa và dịch khác là 6,13%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,62%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,48%; giao thông tăng 4,28%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,61%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,1%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,66%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,31%. Riêng bưu chính, viễn thông giảm 1,36%.

CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2023 chủ yếu do các nguyên nhân: chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước (tác động làm CPI chung tăng 1,34 điểm phần trăm). Đồng thời, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,51% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chỉ số giá nhà ở thuê và nhà chủ sở hữu tính quy đổi tăng 4,95%; chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 9,45% do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng với việc EVN điều chỉnh mức bán lẻ giá điện bình quân trong năm 2023…

Cũng theo Tổng cục Thống kê, CPI cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục) tháng 6-2024 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 6 tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản đạt 2,75% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,08%), chủ yếu do giá lương thực, điện, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

ANH PHƯƠNG