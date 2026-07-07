Kinh tế

Thị trường

TPHCM: Phát hiện hơn 2.000 thiết bị điện tử trôi nổi

SGGPO

Chiều 7-7, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, Đội Quản lý thị trường số 10 vừa phối hợp Đội 3 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh mạng và Công nghệ cao (Công an TPHCM) phát hiện, xử lý một số vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng kiểm tra một điểm kinh doanh đồ điện tử, điện máy
Cơ quan chức năng kiểm tra một điểm kinh doanh đồ điện tử, điện máy

Qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh điện máy - điện tử Nhật Tảo (phường Diên Hồng).

Kết quả phát hiện trên 2.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm thiết bị chuyển đổi âm thanh, đầu box, đầu thu truyền hình kỹ thuật số và nhiều linh kiện điện tử khác, tổng trị giá hơn 291 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp Phòng An ninh mạng và Công nghệ cao cùng chính quyền địa phương kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hòa Hưng, phát hiện 65 đôi giày mang nhãn hiệu Nike có dấu hiệu giả mạo, trị giá khoảng 65 triệu đồng. Kết quả giám định của Công ty TNHH Nike Việt Nam xác định toàn bộ số hàng là hàng giả.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

THI HỒNG

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hàng trôi nổi quản lý thị trường TPHCM công an TPHCM đồ điện tử điện máy Nhật Tảo giày Nike giả

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