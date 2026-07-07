Kinh tế

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PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ án buôn lậu kim cương

SGGPO

Chiều 7-7, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

Động thái này diễn ra sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), công ty con do PNJ sở hữu 100%, bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), PNJ cho biết, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường giám sát hoạt động của P-Lab. PNJ đồng thời khẳng định mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát nội bộ và giám sát đối với P-Lab nhằm bảo đảm hoạt động của đơn vị này tuân thủ các quy định và quy trình quản trị của công ty.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 2-7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Sau sự việc trên, cổ phiếu PNJ đã giảm sàn 3 phiên liên tục. Chốt phiên giao dịch ngày 7-7, PNJ giảm còn 50.800 đồng/cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu PNJ đã giảm khoảng 19% chỉ sau 3 phiên, vốn hoá mất khoảng 6.294 tỷ đồng, về dưới 26.000 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

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P-Lab Đặng Ngọc Thảo PNJ Cổ phiếu PNJ Xuyên quốc gia HoSE Hội đồng quản trị Công ty con Thị giá Kim cương

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