Giá xăng dầu giảm, vì sao giá hàng hóa chưa giảm?

Theo Bộ Công thương, giá nhiều mặt hàng, dịch vụ chưa giảm dù giá xăng dầu giảm thuộc trách nhiệm quản lý của từng bộ, ngành, theo quy định của Luật Giá.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công thương, chiều 7-7.

Quang cảnh họp báo chiều 7-7. Ảnh: NAM NGUYỄN

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Bộ Công thương chỉ quản lý giá đối với một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của bộ như điện, xăng dầu, khí, than, thép… Thời gian qua, giá xăng dầu tăng do xung đột tại Trung Đông, kéo theo chi phí của nhiều ngành tăng. Bộ đã triển khai các giải pháp bình ổn giá nhằm góp phần kiểm soát lạm phát.

Đến kỳ điều hành gần nhất, giá xăng đã giảm xuống thấp hơn thời điểm trước khi xung đột bùng phát ở Trung Đông, trong khi giá dầu cũng tiệm cận mức này. Tuy nhiên, mức giá hiện nay vẫn đang được hỗ trợ bởi chính sách thuế.

Trước tình trạng một số hàng hóa, dịch vụ chưa giảm giá tương ứng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, ngành rà soát, kiểm tra các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để làm rõ nguyên nhân, tăng cường giám sát việc kê khai và điều chỉnh giá khi các yếu tố đầu vào thay đổi.

Giá xăng dầu giảm đáng kể so với hồi cao điểm, nhưng giá hàng hóa chưa được giảm. Ảnh minh họa

Liên quan hiện tượng giá bán một số loại xăng tại cửa hàng khác với mức giá được Bộ Công thương công bố, bà Nguyễn Thúy Hiền cho biết, Bộ Công thương chỉ điều hành giá các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Hiện nay, theo quy định, xăng E10 RON 95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến và được sử dụng làm căn cứ điều hành giá. Loại xăng này hiện chiếm khoảng 94-95% sản lượng tiêu thụ xăng trên thị trường.

Trong khi đó, một số chủng loại khác như E10 RON 95-V không phải mặt hàng tiêu dùng phổ biến, nên chỉ được một số doanh nghiệp kinh doanh tại các cửa hàng của mình, chủ yếu trong hệ thống Petrolimex.

Vì vậy, không phải tất cả cửa hàng bán lẻ đều kinh doanh cùng một chủng loại xăng, dẫn đến giá bán thực tế tại từng cửa hàng có thể khác với mức giá điều hành được công bố đối với mặt hàng phổ biến.

Phóng viên đặt câu hỏi tại cuộc họp báo. Ảnh: NAM NGUYỄN

Bà Nguyễn Thúy Hiền cho hay, dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu đã qua 4 lần lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Dự thảo đang được hoàn thiện theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu hệ thống phân phối, giảm khâu trung gian và tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp trong quyết định giá xăng dầu. Đồng thời, dự thảo vẫn tiếp tục được xin ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét trong tháng 7.

PHÚC HẬU