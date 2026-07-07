Chiều 7-7, giá vàng giảm 500.000 đồng - 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục giảm theo giá vàng thế giới. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 giảm mạnh hơn giá vàng miếng SJC.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty PNJ giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,2 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 149,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 7-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.123,9 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 42 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 6-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18-18,5 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan Sáng 7-7: Giá vàng tiếp tục giảm

NHUNG NGUYỄN