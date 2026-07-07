Chiều 7-7, giá vàng giảm 500.000 đồng - 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty PNJ giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,2 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 149,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 7-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.123,9 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 42 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 6-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18-18,5 triệu đồng/lượng.