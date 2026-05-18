Chiều 18-5, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều 18-5 phục hồi theo đà tăng trở lại của giá vàng thế giới. 

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay, về mức giá 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 161,3 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC và tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, ở mức 160,3 – 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,3 - 163,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 18-5 (giờ Việt Nam) lên 4.542 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với sáng nay và tăng gần 3 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 144,4 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

