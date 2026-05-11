Hai doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị xử phạt 320 triệu đồng

Chiều 11-5, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, cơ quan này vừa kiểm tra đột xuất 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và xử phạt tổng số tiền 320 triệu đồng do doanh nghiệp không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định.

Cụ thể, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước phối hợp các đơn vị liên quan đã kiểm tra Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: DMS

Theo quy định, năm 2026, doanh nghiệp này phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc. Doanh nghiệp bị xử phạt 190 triệu đồng.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cũng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định đối với thương nhân đầu mối.

Theo quy định, năm 2026, doanh nghiệp này phải duy trì mức dự trữ tối thiểu hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về dự trữ xăng dầu bắt buộc. Doanh nghiệp này bị xử phạt 130 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, kiểm tra trách nhiệm dự trữ lưu thông, duy trì hệ thống phân phối và chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

PHÚC VĂN