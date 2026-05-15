Sáng 15-5, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng sáng 15-5 tiếp tục giảm

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 15-5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.615,4 USD/ounce, giảm 40 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 14-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 146,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,1 – 17,3 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN