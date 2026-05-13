Sau khi “hạ nhiệt” vào chiều qua, giá vàng trong nước sáng nay 13-5 tiếp tục giảm, kéo chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới về quanh 15 triệu đồng/lượng.

Sáng 13-5, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ ngày 13-5, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 500.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 161,8 triệu đồng/lượng mua vào và 164,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 13-5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.706,4 USD/ounce, giảm 10 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 12-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 149,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN