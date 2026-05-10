Nắng nóng kéo dài, dừa tươi hút hàng

Ngày 10-5, tại nhiều phường ở TPHCM, các điểm bán dừa tươi ghi nhận lượng khách tăng cao.

Chị Lê Ngọc Hà, chủ sạp dừa tươi gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình), cho biết dừa xiêm đỏ nguyên trái hiện có giá 14.000 đồng/trái loại nhỏ và 17.000 đồng/trái loại lớn, tăng khoảng 3.000 đồng/trái so với hồi cuối tháng 4 vừa qua. Các loại dừa gọt trọc cũng đồng loạt tăng giá, cụ thể: loại dưới 300 gram khoảng 15.000 đồng/trái, loại 300 – 400 gram khoảng 18.000 đồng/trái và loại trên 400 gram từ 20.000 đồng/trái, tăng trung bình khoảng 2.000 đồng/trái.

Ghi nhận tại các điểm bán lẻ dừa ở phường Vườn Lài, An Nhơn, Bình Thạnh, Hiệp Bình, Hạnh Thông, Thông Tây Hội, Thới An… giá dừa xiêm đã tăng khoảng 3.000 - 5.000 đồng so với trước đó.

Nắng nóng kéo dài, nhiều vựa bán dừa tươi tại các phường nội thành ở TPHCM thu hút khách hàng

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, giá dừa tươi thu mua tại vườn đã tăng gấp 2-3 lần so với 2 tháng trước. Cụ thể, dừa xiêm xanh loại 1 hiện có giá 130.000 - 140.000 đồng/chục (12 trái), trong khi dừa xiêm đỏ và dừa lai dao động 110.000 - 120.000 đồng/chục. Trước đó, mức giá chỉ khoảng 35.000 - 40.000 đồng/chục.

Theo các thương lái, thời tiết khô hạn kéo dài khiến năng suất dừa giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh đã tạo ra tình trạng cung không đủ cầu. Đây là nguyên nhân trực tiếp đẩy giá dừa tươi tăng nhanh từ giữa tháng 4-2026 đến nay. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu dừa tươi và sản phẩm từ dừa đang khởi sắc cũng góp phần giữ giá ở mức cao.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group, đơn vị xuất khẩu trái cây tươi chủ lực của TPHCM, nhận định năm 2026 là thời điểm ngành dừa phát huy hiệu quả sau khi hoàn thiện các điều kiện xuất khẩu.

Theo ông Tùng, các thị trường như Trung Quốc, Mỹ và EU đang gia tăng nhu cầu đối với dừa tươi Việt Nam. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ hương vị đặc trưng, phù hợp xu hướng tiêu dùng ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Xuất khẩu chính ngạch giúp thị trường ổn định hơn, giảm rủi ro và tạo nền tảng để giá dừa tươi duy trì ở mức cao.

Nhân viên của Vina T&T Group chọn lọc dừa tươi để xuất khẩu

Ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết, đà gia tăng nói trên đến từ nhiều nguyên nhân. Trong đó yếu tố ngoại biên như mùa vụ, thời tiết nắng nóng và tác động của xung đột khu vực Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung..., đã góp phần thúc đẩy giá dừa xuất khẩu tăng. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ chiếm khoảng 5%. Động lực chính chiếm đến 90 - 95% giá dừa xuất khẩu, đến từ sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa vùng trồng, xuất khẩu đồng nhất chủng loại và kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt. Để ngành dừa phát triển bền vững, ông Khoa lưu ý các doanh nghiệp cần có chiến lược đầu tư dài hạn, chủ động liên kết và ký hợp đồng bao tiêu với nông dân ngay từ khi xuống giống để đảm bảo quy chuẩn xuất khẩu.​

ĐỨC TRUNG