Sáng 18-5, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 18-5 tiếp tục giảm

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 159,3 - 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,3 - 162,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 18-5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.529,2 USD/ounce, giảm 12 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 144 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,3 – 18,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN