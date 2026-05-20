Chiều 20-5: Giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều nay 20-5 tiếp tục giảm, dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á phục hồi nhẹ.

Giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 14 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 158 – 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161- 161,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 20-5 (giờ Việt Nam) lên 4.485,2 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,4-18,9 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

