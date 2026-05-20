Sáng 20-5: Giá vàng giảm 1-1,5 triệu đồng/lượng

Sáng nay 20-5, giá vàng trong nước giảm mạnh sau khi giá vàng thế giới về dưới 4.500 USD/ounce.

Vào khoảng 9 giờ ngày 20-5, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán ra, niêm yết ở mức 159,3 – 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 162,3- 162,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ ngày 20-5 (giờ Việt Nam) còn 4.478 USD/ounce, giảm gần 76 USD/ounce so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,9 – 20,1 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN