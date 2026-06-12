Từ 1-7, bắt đầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên toàn quốc

Từ ngày 1-7-2026, Thông tư số 31/2026/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương chính thức có hiệu lực.

Nhiều loại hàng hóa bắt buộc phải truy xuất được nguồn gốc mới được lưu thông trên thị trường. Ảnh: DMS

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc truy xuất nguồn gốc được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương. Các sản phẩm, hàng hóa này phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa VeriGoods hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với VeriGoods.

Theo lộ trình, từ ngày 1-7-2026, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống. Từ ngày 1-1-2027, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm, hàng hóa thuộc diện áp dụng được đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với thương nhân thành lập mới hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh sau ngày 1-1-2027, quy định về truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hoạt động.

Bộ Công thương vận hành tập trung Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigoods.vn. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật; đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu.

Doanh nghiệp có thể khai báo trực tiếp trên hệ thống hoặc sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ. Trường hợp sử dụng hệ thống riêng, doanh nghiệp phải bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống của Bộ Công thương, đồng thời đáp ứng yêu cầu về bảo mật thông tin và an ninh mạng.

Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số sê-ri và hạn sử dụng nếu có. Người tiêu dùng cũng có quyền phản ánh tới Bộ Công thương hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện thông tin hiển thị không chính xác hoặc có dấu hiệu không trung thực.

Đối với các nhóm hàng hóa không thuộc diện bắt buộc, thương nhân được khuyến khích tham gia truy xuất nguồn gốc trên cơ sở tự nguyện nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Theo Bộ Công thương, đến hết tháng 5-2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa VeriGoods đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm.

PHÚC HẬU