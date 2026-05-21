Chiều 21-5, giá vàng giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều 21-5 “hạ nhiệt” theo giá vàng thế giới.

Vào lúc 15 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tức còn tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 159,4 triệu đồng/lượng mua vào và 162,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, còn tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 158,9 - 159,4 triệu đồng/lượng mua vào và 161,9 - 162,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 21-5 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.531,8 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 144,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,8 - 18,3 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

