Chiều 1-7, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động tạo nguồn, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá trong bất kỳ tình huống nào.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ảnh minh họa: DMS

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua tiếp tục biến động. Trong đó có thông tin tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được khôi phục, trong khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Để bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công thương phân giao, bảo đảm cả về số lượng và chủng loại, đồng thời thực hiện đúng kế hoạch tổng nguồn theo quý đã đăng ký.

Các doanh nghiệp chủ động dự báo diễn biến thị trường, xây dựng phương án ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, thực hiện đầy đủ quy định về dự trữ xăng dầu để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hệ thống phân phối tập trung bảo đảm nguồn hàng trên toàn địa bàn kinh doanh, trong đó ưu tiên các khu vực vùng sâu, vùng xa như Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung. Các doanh nghiệp phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho toàn bộ cửa hàng thuộc hệ thống để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục. Cùng với bảo đảm nguồn hàng, các doanh nghiệp cần chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận hợp lý trong hệ thống phân phối, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để hoạt động bán hàng không bị gián đoạn.

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